Piyasalardaki aşırı oynaklığı (volatiliteyi) dengelemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları uyarınca uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) tedbirlerinde süre doldu.

Borsa İstanbul’un duyurusuna göre Hedef Holding (HEDEF) ve San-El Mühendislik (SANEL) payları, 6 Ağustos Perşembe günkü seans başlangıcıyla birlikte üzerlerindeki tedbirler kaldırılmış olarak işlem görmeye başlayacak.

HEDEF VE SANEL PAYLARINDA KALKACAK TEDBİRLER

Hisseler üzerinde 5 Ağustos seans sonu itibarıyla geçerliliği biten ve 6 Ağustos'ta serbest kalacak olan tedbirlerin detayları şu şekilde:

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)

HEDEF payları üzerindeki kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte hisse normale dönüyor. Sona eren tedbirler:

• Kredili İşlem Yasağı

• Emir Paketi Tedbiri

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (SANEL)



Çok aşamalı tedbir sistemine tabi tutulan SANEL paylarında, en katı kısıtlamalar dâhil tüm tedbirler yarın itibarıyla son buluyor. Sona eren tedbirler:

• Tek Fiyat İşlem Yöntemi

• Brüt Takas Uygulaması

• Emir Paketi Tedbiri

• Kredili İşlem Yasağı

VBTS TEDBİRLERİNİN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte her iki hisse senedinde de yatırımcılar yeniden kredili işlemler yapabilecek.

SANEL paylarında ise gün içinde anlık sürekli işlem yöntemine geri dönülecek ve brüt takas zorunluluğu olmaksızın standart takas esasları uygulanacak.

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