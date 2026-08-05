Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirime göre, Bank of America Corporation’ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) paylarında önemli bir işlem gerçekleştirdi.

4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı:

• İşlem Fiyat Aralığı: 2,23 TL – 2,25 TL

• Toplam Alış Tutarı: 11.524.222 nominal adet

• Toplam Satış Tutarı: 14.300.354 nominal adet

• Net Satış: 2.776.132 adet pay

BOFA'NIN KATMR'DEKİ PAYI YÜZDE 4,897'YE GERİLEDİ

Gerçekleştirilen net satış hamlesinin ardından, Bank of America’nın iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla Katmerciler sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy haklarının oranı yüzde 4,897 seviyesine indi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yüzde 5'lik kritik eşiğin altına düşülmesi sebebiyle söz konusu işlem KAP üzerinden piyasaya duyuruldu.

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