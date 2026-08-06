Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 10 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Tahvil ve finansman bonosu ihraçlarının nitelikli yatırımcıya satış ile tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, onay verilen başvuruların toplam nominal ihraç tavanı 121 milyar 20 milyon TL oldu.

EN YÜKSEK İHRAÇ TAVANI OYAK YATIRIM'IN

SPK'nın onay verdiği ihraçlar arasında en yüksek tutar 40 milyar TL ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait oldu. Şirket, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle tahvil ve finansman bonosu ihraç edecek.

İkinci sırada 30 milyar TL ile Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri A.Ş., üçüncü sırada ise 22 milyar TL ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer aldı.

SPK'NIN ONAY VERDİĞİ İHRAÇLAR

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 40 milyar TL

Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri A.Ş.: 30 milyar TL

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 22 milyar TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 13,9 milyar TL

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 7 milyar TL

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 6 milyar TL

Quick Finansman A.Ş.: 1,07 milyar TL

Arsan Finans Faktoring A.Ş.: 450 milyon TL

Hepsi Finansman A.Ş.: 400 milyon TL

Strateji Holding A.Ş.: 200 milyon TL

İHRAÇLAR NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SUNULACAK

SPK bültenine göre onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketler, onaylanan ihraç tavanları kapsamında tahvil ve finansman bonosu ihraç ederek finansman sağlayabilecek.

Toplamda 121 milyar 20 milyon TL nominal ihraç tavanına ulaşan onaylar, son dönemin en yüksek tutarlı borçlanma aracı izinleri arasında yer aldı.

BORÇLANMA ARACI İHRACI NEDİR?

Borçlanma aracı ihracı, şirketlerin banka kredisi kullanmak yerine yatırımcılardan tahvil veya finansman bonosu ihraç ederek fon sağlaması anlamına geliyor. SPK'nın verdiği onay, şirketlere belirtilen tutara kadar ihraç yapabilme yetkisi tanırken, bu onay ihraçların tek seferde veya tamamının hemen gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor.

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