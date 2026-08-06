6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Türkiye’de yetkisiz şekilde aracılık ve forex faaliyeti yürüten platformlar ile bunlara imkan sağlayan şahıslar hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç Duyurusunda Bulunulan Platformlar:



• İdol Fx ve gannmarkets uzantılı sitelerin içerik sağlayıcıları,

• Phase Forex, GKM Forex ve GKM Fx uzantılı platformların içerik sağlayıcıları.

HESAPLARINI KULLANDIRAN ŞAHISLARA "İŞTİRAK" SUÇLAMASI

İzinsiz faaliyetlerin finansal ayağını oluşturan ve yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesaplarını bu illegal yapılara açtığı tespit edilen Murat Tosyalı, Şevki Can Yıldız, Emrah Şen ve Raif Bul hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Söz konusu şahısların, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109/2 maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi (suça iştirak) kapsamında yargılanmaları talep edildi.