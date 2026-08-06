Quick Sigorta (QUICK) payları, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Hissenin ilk işlem gününde yatırımcı ilgisi sürerken, fiyat hareketleri de yakından takip ediliyor.

79,55 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Quick Sigorta payları, 76,60 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Hisse, 6 Ağustos saat 10.15 itibarıyla 79,55 TL seviyesine yükselirken, halka arz fiyatına göre yatırımcısına yaklaşık %3,85 kazanç sağladı.

QUICK SİGORTA HALKA ARZINA 589 BİN YATIRIMCI KATILDI

Quick Sigorta'nın 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştı.

Buna göre halka arza 589 bin 692 yatırımcı katılırken, bunların 582 bin 468'ini yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Şirket, 48 milyon 312 bin 950 adet payı 76,60 TL sabit fiyatla halka arz ederken, halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcılardan 58 milyon 570 bin 538 lot nominal talep gelirken, bu rakam satışa sunulan payların 1,21 katına karşılık geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına 1,31 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ise 1,07 kat talep oluştu.

CORPUS SİGORTA EN BÜYÜK ALICI OLDU

Halka arz kapsamında satışa sunulan payların %31,13'üne denk gelen 15 milyon 40 bin 740 lot, Corpus Sigorta A.Ş. tarafından satın alındı.

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