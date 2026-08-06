Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzına onay verdiği Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., yatırımcıların gündemine oturdu. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar, "Kapeks Kimya kaç lot dağıtacak?", "Kapeks kaç lot verir?", "Kapeks halka arz fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Kapeks Kimya halka arzına ilişkin tüm detaylar...

KAPEKS KİMYA HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Kapeks Kimya halka arzında 25 milyon 100 bin adet pay yatırımcılara sunulacak.

Şirketin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 25 milyon 100 bin TL bedelli sermaye artırımıyla 125 milyon 100 bin TL'ye yükselecek.

Halka arzda ortak satışı ve ek pay satışı bulunmuyor.

HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kapeks Kimya payları 94 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olması bekleniyor.

KAPEKS KAÇ LOT VERİR?

Kapeks Kimya halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı henüz kesinleşmedi. Ancak toplam 25 milyon 100 bin lotun eşit dağıtıldığı varsayımıyla yapılan örnek hesaplamalara göre;

250 bin yatırımcının katılması halinde kişi başına yaklaşık 100 lot,

500 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 50 lot,

750 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 33 lot,

1 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 25 lot,

1,25 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 20 lot,

1,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 16 lot,

2 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 12 lot,

2,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 10 lot,

3 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 8 lot,

3,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 7 lot,

4 milyon yatırımcının katılması halinde ise yaklaşık 6 lot dağıtılması beklenebilir.

Not: Bu hesaplamalar tamamen örnek niteliğindedir. Kesin lot dağılımı; talep toplama dönemine katılan yatırımcı sayısı, yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları ve onaylı izahnamede yer alacak dağıtım esaslarına göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca halka arzda yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat yapılması planlandığından, bireysel yatırımcılara ayrılacak nihai lot miktarı tahsisat oranları açıklandıktan sonra netleşecektir.

KAPEKS TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır. SPK halka arzı onayladı ancak talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.

Talep toplama takvimi ve kesin tahsisat oranlarının, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

HANGİ KURUMLAR ARACILIK EDECEK?

Kapeks Kimya halka arzında oluşturulan konsorsiyumda;

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Finansman Menkul Değerler yer alacak.

Taslak plana göre payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi hedefleniyor.

HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %20,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Taslak izahnameye göre halka arzda yalnızca yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat yapılması planlanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun;

%40-50'sini yurt içi ve yurt dışındaki yeni üretim tesisi ile depo yatırımlarında ve alternatif yatırım fırsatlarında,

%20-30'unu ham madde tedarikinde,

%20-30'unu ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

15 GÜN FİYAT İSTİKRARI PLANLANIYOR

Taslak izahnameye göre halka arzın ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi uygulanması planlanıyor.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilen brüt gelirin %20'sine kadar kaynak kullanılabilecek. Fiyat istikrarı işlemlerinin Ziraat Yatırım tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca şirket ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü bulunuyor.

KAPEKS KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kapeks Kimya'nın BIST Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu henüz kesinleşmedi. Bu konuda nihai değerlendirme, onaylı izahname ve Borsa İstanbul tarafından yayımlanacak katılım esaslı pay listesiyle netlik kazanacak.

KAPEKS KİMYA NE İŞ YAPIYOR?

Kapeks Kimya, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki tesislerinde faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket. Şirket; ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektronik ve elektriksiz ateşleme sistemleri ile şok tüp üretimi gerçekleştiriyor.

Ürünleri başta madencilik, taş ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörlerinde kullanılırken, şirket aynı zamanda patlatma mühendisliği, jeoteknik analiz ve dijital patlatma çözümleri alanlarında da faaliyet gösteriyor.

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