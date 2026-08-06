Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 4 şirketin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Çitlekçi Mağazacılık, Teknika Plast, Türker Vangölü Enerji Yatırım ve Kapeks Kimya'nın halka arzlarına izin verilirken, ek pay satışı hariç toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 16,54 milyar TL, Türker Vangölü Enerji'nin ek satışının da gerçekleşmesi halinde ise 18,24 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK HALKA ARZI

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin mevcut 150 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 30 milyon TL bedelli artırımla 180 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortağa ait 6 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay satılacak. Paylar yatırımcılara 73,70 TL sabit fiyatla sunulacak.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,69 milyar TL olması bekleniyor.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZI

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., sermayesini 100 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkaracak. Halka arz kapsamında 25 milyon TL bedelli sermaye artırımı yapılırken, mevcut ortaklara ait toplam 6 milyon TL nominal değerli B grubu pay da satışa sunulacak.

Şirket payları 85,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,65 milyar TL olması öngörülüyor.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZI

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin mevcut 529 milyon 354 bin 723 TL olan sermayesi, 37 milyon 500 bin TL bedelli artırımla 566 milyon 854 bin 723 TL'ye yükselecek.

Halka arz kapsamında mevcut ortağa ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay satılacak. Ayrıca fazla talep oluşması halinde 12 milyon 500 bin TL nominal değerli ek pay satışı yapılabilecek.

Paylar 136,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Ek satış hariç halka arz büyüklüğünün 8,84 milyar TL, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise 10,54 milyar TL olması bekleniyor.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZI

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., halka arz kapsamında sermayesini 100 milyon TL'den 125 milyon 100 bin TL'ye çıkaracak. Şirket 25 milyon 100 bin TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirirken, mevcut ortak payı satışı yapılmayacak.

Paylar 94,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,36 milyar TL olması bekleniyor.

TOPLAM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 18,24 MİLYAR TL'YE ULAŞABİLECEK

SPK onayı alan dört şirketin halka arzında, ek pay satışı hariç toplam büyüklüğün yaklaşık 16,54 milyar TL olması öngörülüyor. Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin ek pay satışının da tamamen gerçekleşmesi halinde toplam halka arz büyüklüğü 18,24 milyar TL seviyesine ulaşacak.