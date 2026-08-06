Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde üç şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Onayla birlikte Derlüks Yatırım Holding (DERHL), Dinamik Isı (DNISI) ve Vişne Madencilik (VSNMD) hisselerinde yatırımcıların hesaplarına geçecek ilave pay miktarı da netleşti. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, şirketlerin sermayeleri de önemli ölçüde yükselecek.

DERHL YÜZDE 401,40 BEDELSİZ VERECEK

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut 197 milyon 281 bin 323 TL olan sermayesi, 791 milyon 897 bin 760 TL bedelsiz artırımla 989 milyon 179 bin 83 TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı oranı %401,40533 olarak açıklandı.

Bu orana göre;

1 lotu olan yatırımcı 4,0141 yeni lot

10 lotu olan yatırımcı 40,1405 yeni lot

100 lotu olan yatırımcı ise 401,4053 yeni lot alacak.

Böylece elinde 100 lot bulunan bir yatırımcının toplam payı yaklaşık 501,4053 lota yükselecek.

DNISI'DE BEDELSİZ ORANI YÜZDE 334,31

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 119 milyon 728 bin 125 TL olan sermayesi, 400 milyon 271 bin 875 TL bedelsiz artırımla 520 milyon TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanırken bedelsiz oranı %334,31733 olacak.

Bu kapsamda;

1 lot sahibi 3,3432 yeni lot

10 lot sahibi 33,4317 yeni lot

100 lot sahibi ise 334,3173 yeni lot elde edecek.

Bedelsiz sonrası 100 lotu bulunan yatırımcının toplam lotu yaklaşık 434,3173 olacak.

VSNMD YÜZDE 55 BEDELSİZ DAĞITACAK

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 117 milyon TL olan sermayesi, 64 milyon 350 bin TL bedelsiz artırımla 181 milyon 350 bin TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımının tamamı kâr payından karşılanacak. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı oranı ise %55 olarak belirlendi.

Buna göre;

1 lot sahibi 0,55 yeni lot

10 lot sahibi 5,5 yeni lot

100 lot sahibi ise 55 yeni lot alacak.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 100 lotu bulunan yatırımcının toplam payı 155 lota çıkacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların portföyüne ilave pay eklenirken, hisse fiyatı bedelsiz oranı doğrultusunda teorik olarak düzeltiliyor. Bu nedenle yatırımcının sahip olduğu lot sayısı artsa da, bedelsiz işlemin gerçekleştiği gün itibarıyla toplam portföy değeri değişmiyor. Bedelsiz sermaye artırımları, şirketlerin iç kaynakları veya kâr payları kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.