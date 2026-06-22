Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar endeksindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerinin potansiyellerini yansıtmadığını ifade ederek, "Altın ve gümüş hak ettiği yerde değil" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksinin 100,6 seviyesinde bulunmasının ve Fed kaynaklı baskının değerli metallerde satışları artırdığını belirten Eryılmaz, yatırımcıların piyasadan uzaklaşmasının ve teknik destek seviyelerinin aşağı kırılmasının da düşüşte etkili olduğunu söyledi.

GÖZLER PCE VERİSİ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Eryılmaz'a göre piyasalarda yönü, bu hafta gelecek jeopolitik gelişmeler ile perşembe günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi belirleyecek.

Barış yönünde olumlu haberlerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade eden Eryılmaz, anlaşma sürecinin bozulması halinde ise petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak ons altında 4.000 doların altının görülebileceği uyarısında bulundu.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.140-4.180 dolar aralığını "bekleme bölgesi" olarak değerlendiren Eryılmaz, 4.252 dolar seviyesinin aşılmadan satış baskısının sona erdiğinden söz etmenin zor olduğunu belirtti.

Değerli metallerde yönün ABD piyasalarının açılmasıyla daha net ortaya çıkacağını kaydeden Eryılmaz, yalnızca Asya piyasalarındaki hareketlere göre pozisyon alınmaması gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA 6.245 LİRA VURGUSU

Gram altın tarafında ise 6.175 liranın altındaki kapanışların düşüş senaryosunu güçlendirebileceğini belirten Eryılmaz, asıl güçlenmenin 6.245 liranın üzerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Kaynak: TradingView

Eryılmaz, 6.200 lira civarında sınırlı alım yapılabileceğini, genel olarak ise 6.100-6.200 lira aralığının kademeli alımlar için uygun bölge olduğunu söyledi.

Kaynak: Ege Alternatif

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