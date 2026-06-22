Küresel finans piyasalarında jeopolitik belirsizlikler ve dolar cinsi varlıklara yönelik risk algısının artması, merkez bankalarını güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor.

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın son analiz modellerine göre küresel merkez bankaları nisan ayında toplam 59 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Bu alımın aslan payını ise en az 24 tonluk tahmini hacimle Çin Halk Cumhuriyeti sırtladı.

Uzmanlar, aylık alım hızında geçmiş zirvelere kıyasla bir yavaşlama görülse de resmi sektörden gelen bu yoğun talebin önümüzdeki iki yıl boyunca altın fiyatları için güçlü bir yapısal destek oluşturacağını öngörüyor.

GOLDMAN SACHS’TAN 2026 VE 2027 ÖNGÖRÜLERİ

Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının altın talebine yönelik uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Bankanın modellemesine göre:

• 2026 sonuna kadar: Küresel merkez bankalarının aylık alımlarının ortalama 50 ton seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

• 2027 yılında: Bu temponun hafif bir gerilemeyle aylık 40 tona düşeceği tahmin ediliyor.

Analistler, alım hızındaki bu kademeli yavaşlamanın bir zayıflık işareti olmadığını, aksine altın fiyatlarında aşağı yönlü riskleri sınırlayan kalıcı ve güçlü bir taban (yapısal destek) sağladığını vurguluyor.

ALTIN FİYATLARINA YÖN VERİYOR

Nisan ayında tek başına 24 ton altın aldığı hesaplanan Çin, piyasayı yeniden şekillendiren ana aktör konumunda. Ancak Pekin yönetiminin rezerv verilerini gecikmeli olarak açıklaması, piyasada gerçek zamanlı takibi zorlaştırıyor.

Analistler, Çin'in alım stratejisindeki en ufak bir hızlanma veya yavaşlamanın, altın fiyatları üzerinde küresel ölçekte çok daha keskin dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi, geçici bir piyasa refleksi değil; küresel finans sisteminde yaşanan yapısal bir dönüşümün parçası olarak kabul ediliyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ ANKETİ: "DÜŞÜŞ BEKLEYEN YOK"

Goldman Sachs'ın bu iyimser görünümü, Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından 76 merkez bankasının katılımıyla yapılan güncel anket sonuçlarıyla da tescillendi. Ankette öne çıkan çarpıcı veriler şunlar:

• Tarihi Zirve: Katılımcı merkez bankalarının yüzde 45'i, önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerini doğrudan artırmayı planlıyor. Bu oran, anket tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

• Küresel İyimserlik: Katılımcıların yüzde 90'ı, küresel ölçekte merkez bankası toplam rezervlerinin artacağını düşünüyor. Geri kalan yüzde 10'luk kesim ise rezervlerin sabit kalacağını öngörüyor.

• Sıfır Azalış Beklentisi: Ankete katılan merkez bankalarının hiçbiri önümüzdeki dönemde altın rezervlerinde bir düşüş yaşanmasını beklemiyor.

SONUÇ: ALTININ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Gerek jeopolitik gerilimler gerekse rezervleri dolardan arındırma (de-dolarizasyon) çabaları, altının resmi rezervlerdeki stratejik ağırlığını her geçen gün artırıyor.

Aylık alım temposu sakinleşse bile merkez bankalarının istikrarlı talebi önümüzdeki yıllarda da altın piyasasının en büyük koruyucu kalkanı olmaya devam edeceği beklentisi masada.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.