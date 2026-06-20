Jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları ve küresel enflasyon görünümü altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, uluslararası finans kuruluşları değerli metal için iyimser beklentilerini koruyor.

DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları tarafından açıklanan 2026 yıl sonu ons altın tahminleri şöyle:

Goldman Sachs: 4.900 dolar

Citi: 5.000 dolar

Morgan Stanley: 5.200 dolar

UBS: 5.500 dolar

JP Morgan: 6.000 dolar

Bank of America: 6.000 dolar

Tahminlere göre bankaların büyük bölümü ons altında 5 bin doların üzerinde fiyatlamalar beklerken, en yüksek hedefler 6 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

Özellikle küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımları ve yatırımcıların güvenli liman talebi, değerli metalin orta ve uzun vadeli görünümünde etkili olmaya devam ediyor.

Piyasalarda yatırımcılar şimdi, altının dev bankaların öngördüğü seviyelere ulaşıp ulaşamayacağını yakından takip ediyor.

Kaynak: Türkiye

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