Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi temmuz sonunda yüzde 39,6'ya gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Ortalama faizlerde düşüş yaşansa da bankaların kampanyalı mevduat faizleri yüzde 41,5 seviyesine kadar çıkmaya devam ediyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve getirileri...

TCMB verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 39,6'ya gerilerken, ihtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 51,1 seviyesinde yüksek seyrini sürdürdü.

Buna karşın bankalar, özellikle yeni müşteri ve kampanyalı hesaplarda yüzde 41'in üzerinde faiz oranları sunmaya devam ediyor.

1 MİLYON TL'NİN 92 GÜNLÜK GETİRİSİ

Yapılan hesaplamalara göre 1 milyon TL'nin 92 günlük vadede sağlayacağı net kazanç bankalara göre şöyle:

Banka Faiz/Kâr Payı Net Kazanç Vade Sonu Bakiye Akbank %41,50 86.297,26 TL 1.086.297,26 TL DenizBank %41,50 86.297,26 TL 1.086.297,26 TL QNB %41,25 85.777,40 TL 1.085.777,40 TL Garanti BBVA %41,00 85.257,53 TL 1.085.257,53 TL ING %41,00 85.257,53 TL 1.085.257,53 TL DenizBank (Kaptan Hesap) %40,00 75.857,67 TL 1.075.857,67 TL Hayat Finans %39,29 81.701,67 TL 1.081.701,67 TL Odeabank %39,00 81.098,63 TL 1.081.098,63 TL ON Dijital %38,75 80.578,77 TL 1.080.578,77 TL GetirFinans %38,50 80.058,90 TL 1.080.058,90 TL Türkiye Finans %38,50 80.058,90 TL 1.080.058,90 TL Anadolu Bank %37,00 67.950,92 TL 1.067.950,92 TL Ziraat Katılım %36,00 62.248,22 TL 1.062.248,22 TL Ziraat Dinamik %36,00 74.860,27 TL 1.074.860,27 TL Enpara %36,00 74.860,27 TL 1.074.860,27 TL Halkbank %34,00 70.701,37 TL 1.070.701,37 TL VakıfBank %23,00 47.827,40 TL 1.047.827,40 TL

Bankaların güncel kampanya faiz oranları incelendiğinde, faizlerin yüzde 23 ile yüzde 41,50 arasında değiştiği görülüyor. Listede yer alan 18 bankanın verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ortalama mevduat faizi yaklaşık yüzde 37,9 seviyesinde bulunuyor.

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