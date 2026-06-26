Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların tedirginliğini artırırken, küresel finans çevrelerinden dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bankacılık devi UBS ile Midas Discovery Fund Portföy Yöneticisi Tom Winmill, mevcut düşüşün kalıcı bir trend değişimi değil, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabileceğini belirtti.

Ons altın, son haftalardaki satış baskısıyla 4 bin doların altına gerileyerek ocak ayında gördüğü tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 26 altına indi. Yükselen reel faizler ve güçlenen dolar, güvenli liman talebini zayıflatırken fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

"ALTIN YENİDEN KOŞMAYA BAŞLAYACAK"

Midas Discovery Fund Portföy Yöneticisi Tom Winmill, altının uzun vadeli temel dinamiklerinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Altın biraz nefes alacak, ardından yeniden koşmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Winmill'e göre altının en önemli destek unsurlarından biri, doların küresel rezerv para statüsünün zamanla zayıflama ihtimali. Ülkelerin dolara bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar attığını ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Winmill, bu sürecin altın talebini destekleyebileceğini ifade etti.

Enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Winmill, merkez bankalarının ekonomiyi ciddi bir durgunluğa sürükleyecek ölçüde sıkı para politikası uygulayamayacağını, düşük faiz ortamının ise altın fiyatları açısından destekleyici olacağını söyledi.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Winmill, uzun süre yüksek seyreden altın fiyatlarının madencilik şirketlerinin kârlılıklarını artırdığını ve rezervlerini güçlendirdiğini belirtti.

Bu nedenle büyük üreticilerin yeni rezerv satın almak amacıyla agresif birleşme ve satın alma stratejilerine ihtiyaç duymadığını ifade eden Winmill, sektörde daha temkinli ve sürdürülebilir bir büyüme dönemine girildiğini dile getirdi.

UBS: 12 AYDA 5.200 DOLAR MÜMKÜN

Benzer görüş paylaşan UBS de yayımladığı değerlendirmede, ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5.200 dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü.

Banka, mevcut geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirirken, yükselişi destekleyecek başlıca unsurların FED'in ilerleyen dönemde faiz indirimlerine başlaması, ABD dolarındaki yapısal zayıflama ve merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi olacağını belirtti.

UBS, kısa vadede ise yükselen reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle ons altının 3.850-4.000 dolar bandında dalgalanabileceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR

UBS verilerine göre mayıs ayında Polonya 18 ton, Çin ise 10 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Banka, yıllık merkez bankası altın alımlarının 750 ila 1.000 ton aralığında gerçekleşmesini beklerken, bu güçlü talebin jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerle birlikte altın fiyatları için uzun vadeli destek oluşturmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistlere göre kısa vadede dalgalı seyir devam etse de, FED'in para politikasında olası değişim, doların zayıflaması ve merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi halinde altın piyasasında yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

Kaynak: Dünya

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