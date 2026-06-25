Lojistik ve taşımacılık ağlarından birine sahip olan Metro Holding'in yeni yatırımdaki en büyük güvencesi, mevcut operasyonel erişim kapasitesi olacak.

Yeni kurulacak sigorta şirketi sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak; holdingin taşımacılık faaliyetlerinin aktif olduğu Bulgaristan ve Gürcistan'da da sınır ötesi sigortacılık operasyonları yürütecek.

HEDEF: SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA MALİYET VE ÇAPRAZ SATIŞ

Kurulması planlanan Metro Sigorta Aracılık A.Ş., ilk etapta holdingin ana faaliyet alanı olan ulaşıma entegre ürünlere odaklanacak. Başta seyahat sigortaları olmak üzere; trafik, kasko, ferdi kaza, sağlık ve diğer branşlarda yenilikçi sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve geniş kitlelere dağıtılması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut hazır müşteri tabanı ve yaygın satış noktaları sayesinde yeni müşteri kazanım maliyetlerinin sektör ortalamasının çok altında kalacağı vurgulandı.

Seyahat bileti alan milyonlarca yolcuya yapılacak çapraz satışlar sayesinde, operasyonel verimliliğin en üst düzeye çıkarılması öngörülüyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Metro Holding, kuruluş süreci kapsamında gerekli fizibilite çalışmalarının ve başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere ilgili resmi kurumlardan alınacak izinlerin tamamlanmasının ardından yasal süreci nihayete erdirecek.

Gelişmeler aşama aşama Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.