Altın fiyatlarındaki gerilemede yalnızca Fed'in faiz politikası, güçlü dolar veya jeopolitik gelişmeler etkili olmadı. Moneyball Economics Kurucusu Andrew Zatlin'e göre düşüşün temel nedeni, merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama ve artan arzın piyasadaki dengeyi değiştirmesi oldu.

2022-2024 döneminde merkez bankalarının yıllık altın alımları yaklaşık 1.100 tona ulaşarak fiyatların yükselişinde önemli rol oynadı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ise bu rakam 2025 yılında 863 tona geriledi.

Zatlin, 2026'nın ilk aylarında merkez bankalarının altın alım hızının daha da yavaşladığını ve mevcut temponun yıllık bazda yaklaşık 500 tonluk tarihi ortalamaya işaret ettiğini belirtti.

ARZ ARTTI, TALEP YAVAŞLADI

Analize göre yüksek altın fiyatları madencilik şirketlerini yeni üretime teşvik ederken, piyasaya daha fazla arz girdi. Buna karşın merkez bankalarının alım temposunun düşmesi, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Zatlin, son fiyat hareketlerinin temelinde arz-talep dengesindeki değişimin bulunduğunu ifade ederek, piyasanın yalnızca faiz ve enflasyon beklentileriyle açıklanamayacağını söyledi.

FED VE DOLAR ETKİSİ SÜRÜYOR

Uzmanlara göre merkez bankalarının alımlarındaki yavaşlamanın yanı sıra yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar da altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Fed'in sıkı para politikasını koruması veya yeni faiz artışlarına yönelmesi halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam edebileceği belirtiliyor.

Zatlin, altın fiyatlarındaki son geri çekilmenin olağanüstü bir ekonomik gelişmeden ziyade fiziki arz ile talep arasındaki dengenin yeniden kurulmasından kaynaklandığını değerlendirdi.

Kaynak: Dünya

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