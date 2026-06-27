Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki değişimler, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN

Alış: 6129,21

Satış: 6130,13

ONS ALTIN

Alış: 4088,74

Satış: 4089,3

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9806,74

Satış: 10022,75