Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları araştırılırken, 27 Haziran 2026 Cumartesi gününe ilişkin güncel altın satış fiyatları belli oldu.
Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki değişimler, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.
Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN
Alış: 6129,21
Satış: 6130,13
ONS ALTIN
Alış: 4088,74
Satış: 4089,3
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9806,74
Satış: 10022,75