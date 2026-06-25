İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen “Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yürüttüğü faaliyetleri masaya yatıran Bakan Çiftçi; geçici koruma statüsündeki yabancılardan sınır hattındaki teknolojik önlemlere, deprem bölgesine aktarılan dev bütçelerden Gazze’ye ulaştırılan insani yardımlara kadar geniş bir projeksiyonda net rakamlar verdi.

TÜRKİYE’DEKİ YASAL YABANCI SAYISI: 3.6 MİLYON

Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı 3 milyon 632 bin 64 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun büyük çoğunluğunu ise Suriyeliler oluşturuyor:

• Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı: 2 milyon 264 bin 983

• Gönüllü Geri Dönüş Tarafı: 2016-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönüş yaptığı aktarıldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sınırlarda, şehir merkezlerinde ve "Mavi Vatan"da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

GAZZE'YE 109 BİN TON SEVKİYAT

AFAD’ın uluslararası arenadaki insani yardım operasyonlarına dikkat çekilen sunumda, bugüne kadar 5 kıtada 84 ülkeye ulaşıldığı belirtildi.

Son dönemde İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Filistin halkının yalnız bırakılmadığı vurgulanarak, bugüne kadar Gazze’ye toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığı ilan edildi.