MSB, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235’inci kuruluş yıl dönümünde önemli bir basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamalarda, NATO hava savunma hatlarındaki yeni görev değişiminden terörle mücadeleye, Kıbrıs adasındaki diplomatik dengelerden Orta Doğu'daki gelişmelere kadar pek çok kritik başlık öne çıktı.

ALMAN PATRİOT SİSTEMİ DEVREDE

Türkiye'nin ve NATO'nun hava savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında Almanya’ya ait bir adet Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Kürecik/Malatya’ya konuşlandırıldığı açıklandı.

Alman Patriot sistemi, 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla aynı bölgede görev yapan ABD PATRIOT sisteminden nöbeti devralarak 7/24 esasıyla operasyonel faaliyetlerine başladı.

"KIBRIS'TA DENGELERİN BOZULMASINA İZİN VERİLEMEZ"

Rum basınında yer alan "BM Kıbrıs için yeni bir çözüm planı hazırlıyor" iddialarına da Ankara'dan karşılık geldi. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin duruşunun milim değişmediğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu gerçeği göz ardı eden hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtamaz."

Türkiye’nin garantörlük haklarından doğan meşru yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini hatırlatan Aktürk, KKTC'nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği olduğunu bir kez daha ilan etti.