Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), küresel maden altın üretimine dair merakla beklenen güncel raporunu yayımladı.

Rapora göre dünya genelindeki maden altın üretimi toplamda 3 bin 661,2 tona ulaştı. Küresel arenada devlerin yarıştığı listede Türkiye, gerçekleştirdiği üretim miktarıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ: ÇİN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Güçlü madencilik altyapısı ve uzun yıllardır süren devlet desteğiyle öne çıkan Çin, 380,2 tonluk devasa üretimiyle dünyanın en büyük altın üreticisi unvanını kaptırmadı.

Bu rakam, küresel altın üretiminin tek başına yüzde 10'undan fazlasına denk geliyor.

Küresel altın arzında öne çıkan diğer bölgeler ve ülkeler ise şu şekilde şekillendi:

• Afrika Kıtası: Bölge genelindeki madencilik yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte, küresel altın üretiminin neredeyse yüzde 25'ini (dörtte birini) tek başına karşılayarak büyük bir yükseliş trendi yakaladı.

• Rusya ve Avustralya: Üretim hacimleriyle Çin'in ardından küresel arzı domine eden en güçlü takipçiler olarak listedeki yerlerini korudu.

TÜRKİYE 29. SIRADA: MADENCİLİK POTANSİYELİ ARTIYOR

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye, 30,6 tonluk yıllık altın üretimiyle dünya sıralamasında 29. sırada yer aldı.

Uzmanlar, 30,6 tonluk bu üretimin yerel istihdama ve dış ticaret dengesine stratejik bir destek sağladığını, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye'nin küresel listede daha da üst sıralara tırmanma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.