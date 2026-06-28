Geliştiricilerin bu yıl yapılması planlanan yeni token basımını (mint) askıya aldıklarını duyurmasının ardından, ağın yerel kripto para birimi S, yüzde 17,7 oranında sert bir yukarı yönlü tepki verdi.

Sonic Labs tarafından yapılan resmi açıklamada, mevcut token ekonomisi (tokenomics) gereği ağın büyümesini fonlamak amacıyla her yıl 47 milyon 625 bin adet S token basılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

İlk basım ve tahsis işleminin 18 Haziran 2025’te gerçekleştirildiğini belirten proje ekibi, bu yıl için planlanan arz artırım işleminden tamamen vazgeçildiğini duyurdu.

Piyasaya yeni token sürülmeyecek olması, arz-talep dengesinde doğrudan pozitif bir şok yarattı ve fiyata alım dalgası olarak yansıdı.

HEDEF: SIFIR ENFLASYON

Proje ekibi, S token arzındaki enflasyonu geçici olarak durdurmakla kalmayıp, bunu tamamen sona erdirmek için teknik çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Ancak bu noktada çözülmesi gereken kritik bir düğüm bulunuyor: Doğrulayıcı (Validator) ödülleri.

Sonic Labs, yeni token basılmadığı senaryoda ağ güvenliğini sağlayan doğrulayıcıların nasıl finanse edileceği ve ödüllendirileceği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ağın sürdürülebilirliği için doğrulayıcıları küstürmeyecek alternatif bir finansman modeli aranıyor.

ANDRE CRONJE GÖLGESİ VE GÜVEN ARAYIŞI

Sonic ekosistemi, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) dünyasının dahi çocuğu ve "DeFi'nin Babası" olarak bilinen Andre Cronje ile yakından bağdaştırılıyor. Geçmişte Fantom’un (FTM) küllerinden doğmasında başrolü oynayan Cronje'nin projeden ayrılıp geri dönme süreçleri, fiyatta hep devasa dalgalanmalar yaratmıştı.

Fantom’un Sonic adını almasının ardından S token'da ciddi değer kayıpları yaşanmış ve Cronje’nin bu yeni dönemde de Sonic’ten ayrılması yatırımcı güvenini derinden sarsmıştı. Ekibin aldığı bu son "enflasyon durdurma" kararı, Cronje sonrası sarsılan yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve S token'ı deflasyonist bir yapıya büründürmek için atılmış en güçlü adım olarak yorumlanıyor.

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