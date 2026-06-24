Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Ethereum (ETH), son 14 ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Salı günü yüzde 4,82 değer kaybeden Ethereum için Fundstrat kurucu ortağı Thomas Lee'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Lee, Ethereum'un mevcut seviyelerde düşük fiyatlandığını savunarak uzun vadede 22 bin dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

ETH/USD paritesi 1.656 dolar seviyelerinde işlem görürken, kripto para piyasasında hakim olan negatif görünüm Ethereum'un son dönemde elde ettiği kazanımları korumasını zorlaştırıyor. Uzun süren ayı piyasasının yatırımcıların risk iştahını azalttığı ve alternatif yatırım araçlarına yönelimi artırdığı belirtiliyor.

"ETHEREUM ZİNCİR ÜSTÜ FİNANSIN GELECEĞİ"

Fundstrat'ın kurucularından Thomas Lee, Ethereum'un uzun vadeli potansiyeline ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirterek, "Ethereum zincir üstü finansın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Lee'ye göre Ethereum, gelecekte finansal altyapının en önemli unsurlarından biri haline gelebilir. Bu nedenle mevcut fiyatlamanın, kripto paranın gerçek potansiyelini yansıtmadığı değerlendiriliyor.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİN YÜZDE 66 ALTINDA

Ethereum, tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 66 altında işlem görmeye devam ederken, Bitcoin ile birlikte yaşanan satış baskısının kısa vadede sürebileceği belirtiliyor. Buna karşın birçok analist, yılın ilerleyen dönemlerinde ETH'de yeniden yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor.

DÜZENLEMELER VE EKONOMİK GÖRÜNÜM DESTEK OLABİLİR

Uzmanlar, enflasyondaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün riskli varlıklara olan ilgiyi artırabileceğini ifade ediyor. Kripto para piyasasına yönelik olumlu düzenleme adımları ve dijital varlıklara ilişkin daha net bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen Clarity Act tasarısının da sektöre destek sağlayabileceği belirtiliyor.

Piyasalarda jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte yatırımcıların kripto varlıklara yeniden yönelmesinin önünü açabileceği değerlendirilirken, Thomas Lee Ethereum'un uzun vadede 22 bin dolar seviyelerine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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