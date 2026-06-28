Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak otomatik vergi güncellemesine çevrildi.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre belirlenen maktu ÖTV tutarları, bu kez pompalara zam yağmuru olarak yansımaya hazırlanıyor.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun Temmuz 2026 dönemi için yaptığı hesaplamalara göre vergi kaynaklı net artış beklentileri şu şekilde şekillendi:

• Benzin: Litre başına 2,66 TL artış,

• Motorin: Litre başına 2,84 TL artış,

• LPG (Otogaz): Litre başına 1,22 TL artış bekleniyor.

BENZİN 66 TL SINIRINA DAYANACAK

Beklenen ÖTV artışının cebe yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde benzin fiyatlarının ulaşacağı tahmini seviyeler sürücüleri düşündürüyor. Zam doğrudan yansıtılırsa yeni tablolar şu şekilde olacak:

• İstanbul (Avrupa): 62,29 TL olan litre fiyatı yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak.

• İstanbul (Anadolu): 62,11 TL olan mevcut fiyatın 64,77 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

• Ankara: 63,23 TL seviyesindeki benzin yaklaşık 65,89 TL olacak.

• İzmir: 63,50 TL olan litre fiyatı 66,16 TL sınırına kadar tırmanacak.

MOTORİNDE LİTRE FİYATI 68 TL'Yİ GÖREBİLİR

ÖTV zammından en çok etkilenecek kalemlerin başında gelen motorinde artışın 3 TL'ye yaklaşması bekleniyor. İşte tahmini büyükşehir tabelaları:

• İstanbul (Avrupa): Litresi 64,57 TL'den yaklaşık 67,41 TL’ye fırlayacak.

• İstanbul (Anadolu): 64,39 TL olan fiyat 67,23 TL’ye ulaşacak.

• Ankara: 65,64 TL olan güncel fiyatın 68,48 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

• İzmir: 65,92 TL olan motorin litresi 68,76 TL ile zirveyi görebilir.

LPG KULLANANLAR DA NASİBİNİ ALACAK

Ekonomik sürüş tercih edenlerin yöneldiği LPG (otogaz) cephesinde de litre başına 1,22 TL'lik artış beklentisi tabelaları değiştirecek:

LPG Tahmini Fiyat Değişim Tablosu:

• İstanbul (Avrupa): 31,99 TL’den 33,21 TL’ye

• İstanbul (Anadolu): 31,39 TL’den 32,61 TL’ye

• Ankara: 31,97 TL’den 33,19 TL’ye

• İzmir: 31,79 TL’den 33,01 TL’ye çıkması bekleniyor.

Temmuz ayının ilk günlerinde resmi Yİ-ÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte, bu zam oranlarının resmiyet kazanarak pompaya doğrudan yansıtılması bekleniyor.

28 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL