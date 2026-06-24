Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

"Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları ne kadar oldu?" soruları araştırılırken, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,22 TL

Motorin litre fiyatı: 64,50 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,05 TL

Motorin litre fiyatı: 64,33 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,45 TL

Motorin litre fiyatı: 65,86 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL

Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.