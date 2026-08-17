Şirket Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, bu yıl ortaklara temettü dağıtımı yapılmayacak.

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu ve kâr-zarar hesapları incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

• 2025 Yılı Bilanço Sonucu: Şirketin bahse konu dönemde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine karar verildi.

• Genel Kurul Onayı: Yönetim kurulunun kâr payı dağıtılmaması ve zararın geçmiş yıl hesaplarına aktarılması yönündeki teklifi, Genel Kurul'da ortakların oy birliği/çoğunluğu ile kabul edildi.

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