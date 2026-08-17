Yönetim Kurulu’nun 17.08.2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleşen hamlede; İzmir’in Menderes ilçesi, Görece bölgesinde yer alan 530 ada 2 parsel (12.000 m²) ve 530 ada 3 parsel (11.680 m²) üzerindeki taşınmazlar bünyeye katıldı.

Şirketin, 17 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre yurtiçi yerleşik gerçek kişilerden satın alınan arsa için toplam 278.240.000 TL ödeme yapıldı.

Reysaş GYO, söz konusu satın almanın tamamını banka kredisi veya borçlanma enstrümanı kullanmadan, tamamen kendi özkaynaklarından peşin olarak karşıladığını belirtti.

YENİ HEDEF: TİCARİ DEPO PARKI PROJESİ

Lojistik ve depolama alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan şirket, İzmir Menderes’te bünyesine kattığı bu yeni arazi üzerinde "Ticari Depo Parkı Projesi" geliştirmeyi planlıyor.

Hayata geçirilecek projenin, mevcut veya potansiyel yeni müşterilere kiraya verilerek şirkete düzenli kira geliri sağlaması hedefleniyor.

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