Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hem motorin hem de benzin fiyatlarında peş peşe yaşanan indirimlerin ardından, 28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla piyasalarda yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hafta sonu boyunca tabelalar mevcut seviyelerini korudu. İşte üç büyük ilde geçerli olan en güncel akaryakıt satış fiyatları:

28 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL