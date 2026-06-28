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Araç sürücüleri, petrol fiyatlarında düşüş yaşandıkça akaryakıt tabelasında yaşanacak değişime odaklanmış durumda. İşte haftanın son gününde akaryakıt fiyatlarında son durum.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hem motorin hem de benzin fiyatlarında peş peşe yaşanan indirimlerin ardından, 28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla piyasalarda yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hafta sonu boyunca tabelalar mevcut seviyelerini korudu. İşte üç büyük ilde geçerli olan en güncel akaryakıt satış fiyatları:

28 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL

Akaryakıta indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Akaryakıta indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel fiyatlar, Görsel 2

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

Akaryakıta indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel fiyatlar, Görsel 3

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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