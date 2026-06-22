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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Benzine gece yarısından itibaren 99 kuruşluk indirim uygulanırken, motorin ve LPG fiyatları ise sabit kaldı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki oynaklık, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,19 TL

Motorin: 64,45 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,03 TL

Motorin: 64,29 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara
Benzin: 63,14 TL

Motorin: 65,55 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 63,42 TL

Motorin: 65,82 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

Kaynak: Dünya

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