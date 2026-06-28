Borsa İstanbul, yatırımcıları korumak ve piyasadaki aşırı oynaklığın önüne geçmek amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ile Tedbir Yönetim Sistemi’ni devreye soktu.

Geride bıraktığımız 22-26 Haziran haftasında yapılan incelemeler sonucunda, farklı sektörlerden toplam 6 hisse senedi için bir ay süreyle kısıtlama kararı alındı.

KREDİLİ İŞLEM VE AÇIĞA SATIŞ YASAĞI GELEN HİSSELER

Alınan kararlar doğrultusunda, ani fiyat hareketleri sergileyen bazı hisselerde risklerin azaltılması amacıyla kredili işlemler ve açığa satışlar geçici olarak durduruldu.

• Borlease Otomotiv (BORLS): 24 Haziran seans başından itibaren başlayan yasak, 23 Temmuz 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

• Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS): Tıpkı BORLS gibi 24 Haziran - 23 Temmuz 2026 tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere kapatıldı.

• Zeray GYO (ZERGY): Perşembe günü alınan kararla birlikte, 26 Haziran seans başından 24 Temmuz 2026 seans sonuna kadar kısıtlamaya tabi tutulacak.

BRÜT TAKAS TEDBİRİ UYGULANACAK HİSSELER

Piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlamak adına daha sert bir adım olan brüt takas uygulaması ise 3 hissede birden devreye alınıyor. Bu hisselerde daha önce uygulanan kredili işlem ve açığa satış yasakları da brüt takas süresi boyunca aynen geçerli olacak.

• Selçuk Ecza Deposu (SELEC): 24 Haziran'da başlayan brüt takas uygulaması, 23 Temmuz 2026 seans sonuna kadar masada kalacak.

• İnfo Yatırım (INFO): Yeni haftanın ilk işlem günü olan 29 Haziran seans başından itibaren brüt takasa geçecek olan hissenin tedbir süresi 28 Temmuz 2026 seans sonunda dolacak.

• Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA): Cuma günkü duyuruyla brüt takas kapsamına alınan hisse, 29 Haziran - 28 Temmuz 2026 tarihleri arasında kısıtlamalı olarak işlem görecek.

VBTS NEDİR?

Borsa İstanbul bünyesinde yürütülen Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, hisse fiyatlarında rasyonel gerekçelerle açıklanamayan aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak ve yatırımcı mağduriyetlerini engellemek adına kademeli olarak kısıtlamalar getiren otomatik bir piyasa mekanizmasıdır.

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