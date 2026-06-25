Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?", "LPG fiyatı değişti mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.22 TL

Motorin litre fiyatı: 64.50 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.05 TL

Motorin litre fiyatı: 64.33 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.18 TL

Motorin litre fiyatı: 65.59 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 65.86 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.