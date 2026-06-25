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Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Haziran İstanbul'da benzin 62,22 TL, motorin 64,50 TL olurken Ankara ve İzmir fiyatları da belli oldu.

Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?", "LPG fiyatı değişti mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.22 TL
Motorin litre fiyatı: 64.50 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL

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İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.05 TL
Motorin litre fiyatı: 64.33 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.18 TL
Motorin litre fiyatı: 65.59 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 65.86 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.

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