ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, küresel dolar endeksindeki hareket ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler döviz piyasalarında yakından izlenmeye devam ediyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada saat 07.25 itibarıyla dolar şu seviyelerden işlem görüyor:

Alış: 46,51 TL

Satış: 46,52 TL

EURO KAÇ TL?

Serbest piyasada aynı saat itibarıyla euro ise şu fiyatlardan alınıp satılıyor:

Alış: 52,97 TL

Satış: 53,04 TL