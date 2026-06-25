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Dolar ve euro bugün ne kadar? 25 Haziran 2026 Perşembe günü serbest piyasada güncel dolar/TL ve euro/TL alış-satış fiyatları!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, küresel dolar endeksindeki hareket ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler döviz piyasalarında yakından izlenmeye devam ediyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada saat 07.25 itibarıyla dolar şu seviyelerden işlem görüyor:

Alış: 46,51 TL
Satış: 46,52 TL

EURO KAÇ TL?

Serbest piyasada aynı saat itibarıyla euro ise şu fiyatlardan alınıp satılıyor:

Alış: 52,97 TL
Satış: 53,04 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,51 46,52 % 0.02 09:12
Euro 52,95 52,98 % 0.21 09:12
İngiliz Sterlini 61,38 61,47 % 0.26 09:12
Avustralya Doları 32,07 32,08 % -0.05 09:12
İsviçre Frangı 57,29 57,33 % 0.11 09:12
Rus Rublesi 0,62 0,62 % -0.19 09:10
Çin Yuanı 6,83 6,83 % 0.06 09:12
İsveç Kronu 4,77 4,77 % 0.03 09:12
Tüm Döviz Fiyatları

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