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Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2026 itibarıyla güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansırken, 23 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE İL İL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,19 TL
Motorin litre fiyatı: 64,45 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum! İşte il il güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,03 TL
Motorin litre fiyatı: 64,29 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63,14 TL
Motorin litre fiyatı: 65,55 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum! İşte il il güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63,42 TL
Motorin litre fiyatı: 65,82 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda rafineri satış fiyatı oluşurken, dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa fiyatları belirleniyor.

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