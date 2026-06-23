Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansırken, 23 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE İL İL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,19 TL

Motorin litre fiyatı: 64,45 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,03 TL

Motorin litre fiyatı: 64,29 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,14 TL

Motorin litre fiyatı: 65,55 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,42 TL

Motorin litre fiyatı: 65,82 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda rafineri satış fiyatı oluşurken, dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa fiyatları belirleniyor.