Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Gram altın 6.192 TL'ye gerilerken çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata ve gremse altında son fiyatlar belli oldu.
Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde düşüş eğilimi görülüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileri ve doların güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, ons altın 4.140 dolar seviyesine geriledi.
Yurt içinde ise gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Vatandaşlar ve yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın
Alış: 4.139,17 dolar
Satış: 4.140,08 dolar
Gram altın
Alış: 6.191,28 TL
Satış: 6.192,16 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.906,04 TL
Satış: 10.124,18 TL
Yarım altın
Alış: 19.753,29 TL
Satış: 20.251,65 TL
Tam altın
Alış: 40.543,00 TL
Satış: 40.947,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 39.624,18 TL
Satış: 40.372,88 TL
Ata altın
Alış: 41.734,82 TL
Satış: 42.787,31 TL
Gremse altın
Alış: 100.893,00 TL
Satış: 102.447,00 TL
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre altın fiyatları, petrol piyasasında görülen geri çekilmenin sağladığı kısa süreli desteğe rağmen güçlü dolar nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Waterer, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin ABD dolarını desteklediğini, bunun da altının yükselişini sınırladığını belirtti. Doların geçen haftaki zirve seviyelerine yakın seyretmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirerek talebi zayıflatıyor.