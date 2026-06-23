Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde düşüş eğilimi görülüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileri ve doların güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, ons altın 4.140 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Vatandaşlar ve yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 4.139,17 dolar

Satış: 4.140,08 dolar

Gram altın

Alış: 6.191,28 TL

Satış: 6.192,16 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.906,04 TL

Satış: 10.124,18 TL

Yarım altın

Alış: 19.753,29 TL

Satış: 20.251,65 TL

Tam altın

Alış: 40.543,00 TL

Satış: 40.947,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.624,18 TL

Satış: 40.372,88 TL

Ata altın

Alış: 41.734,82 TL

Satış: 42.787,31 TL

Gremse altın

Alış: 100.893,00 TL

Satış: 102.447,00 TL

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre altın fiyatları, petrol piyasasında görülen geri çekilmenin sağladığı kısa süreli desteğe rağmen güçlü dolar nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Waterer, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin ABD dolarını desteklediğini, bunun da altının yükselişini sınırladığını belirtti. Doların geçen haftaki zirve seviyelerine yakın seyretmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirerek talebi zayıflatıyor.