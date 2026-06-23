Google Haberler

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Gram altın 6.192 TL'ye gerilerken çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata ve gremse altında son fiyatlar belli oldu.

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde düşüş eğilimi görülüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileri ve doların güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, ons altın 4.140 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Vatandaşlar ve yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın
Alış: 4.139,17 dolar
Satış: 4.140,08 dolar

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 1

Gram altın
Alış: 6.191,28 TL
Satış: 6.192,16 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 2

Çeyrek altın
Alış: 9.906,04 TL
Satış: 10.124,18 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 3

Yarım altın
Alış: 19.753,29 TL
Satış: 20.251,65 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 4

Tam altın
Alış: 40.543,00 TL
Satış: 40.947,00 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 5

Cumhuriyet altını
Alış: 39.624,18 TL
Satış: 40.372,88 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 6

Ata altın
Alış: 41.734,82 TL
Satış: 42.787,31 TL

Altın neden düştü? 23 Haziran güncel gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 7

Gremse altın
Alış: 100.893,00 TL
Satış: 102.447,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.134,90 6.135,75 % -2.02 10:48
Ons Altın / TL 190.320,61 190.377,30 % -2.27 11:03
Ons Altın / USD 4.095,03 4.095,58 % -2.3 11:03
Çeyrek Altın 9.815,84 10.031,95 % -2.02 10:48
Yarım Altın 19.570,33 20.063,91 % -2.02 10:48
Ziynet Altın 39.263,36 40.005,10 % -2.02 10:48
Cumhuriyet Altını 41.973,00 42.605,00 % 0.45 17:00
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre altın fiyatları, petrol piyasasında görülen geri çekilmenin sağladığı kısa süreli desteğe rağmen güçlü dolar nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Waterer, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin ABD dolarını desteklediğini, bunun da altının yükselişini sınırladığını belirtti. Doların geçen haftaki zirve seviyelerine yakın seyretmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirerek talebi zayıflatıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finans sektöründe güven kaybı! FHGE haziranda gerilediFinans sektöründe güven kaybı! FHGE haziranda geriledi
Arthur Hayes cüzdanını açıkladı: "Para oraya akacak"Arthur Hayes cüzdanını açıkladı: "Para oraya akacak"

Google Haberler