Çin’den gelen rekor fiziki talep ve küresel maden arzındaki yapısal tıkanıklıklar, analistlerin gümüş fiyatlarına yönelik beklentilerini kökten değiştiriyor.

Son kapanışta 59,22 dolar seviyesinden işlem gören ons gümüşün, fiziki teslimat krizinin derinleşmesi durumunda üç haneli rakamlara ulaşabileceği konuşuluyor.

MART AYINDA YÜZDE 173’Ü AŞTI

Küresel gümüş talebinin merkez üssü haline gelen Çin, güneş paneli (fotovoltaik) üretimi başta olmak üzere yüksek teknoloji yatırımlarıyla gümüşü adeta yutuyor.

2026'nın ilk çeyreğinde gümüş ithalatında rekor kıran Pekin yönetimi, mart ayında son 10 yılın ortalamasını yüzde 173 aşan bir hacme ulaştı.

Dahası, Çin hükümetinin stratejik ham maddeleri yurt içinde tutmak amacıyla rafine gümüş ihracatına kısıtlamalar getirmesi, Batı piyasalarındaki fiziki arzı ciddi şekilde köşeye sıkıştırmış durumda.

BATI BORSALARINDA FİZİKİ TESLİMAT KRİZİ

COMEX ve LBMA gibi dev Batı borsalarında, uzun süredir kağıt üzerinde (kaldıraçlı işlemlerle) dönen gümüş miktarı ile depolardaki gerçek fiziki gümüş arasındaki makas açılıyor.

Büyük yatırımcıların "kağıt" yerine gerçek, fiziki gümüş talep etmeye başlaması piyasada büyük bir baskı yarattı.

Piyasada spot (anlık) fiyatın vadeli fiyattan daha pahalı hale gelmesi anlamına gelen backwardation durumu kalıcılaşırken, bu durum açığa satış yapanların panikle pozisyon kapatmasına yol açtı.

Bu zincirleme reaksiyon, gümüşü geçen yılki 30 dolar bandından Ocak 2026'da 121,69 dolar seviyesine kadar taşımıştı.

ARZ ESNEK DEĞİL: 6 YILDIR ÜST ÜSTE AÇIK VERİLİYOR

Gümüş piyasasının en büyük çıkmazı ise üretimin talep kadar hızlı artırılamaması. Dünyadaki gümüş arzının yüzde 70’inden fazlası bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Dolayısıyla gümüş fiyatı ne kadar artarsa artsın, sırf gümüş için yeni maden açmak kısa vadede mümkün olmuyor.

Silver Institute tarafından yayımlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması da piyasanın üst üste altıncı yılda da yapısal arz açığıyla karşı karşıya olduğunu doğruluyor.

MAKRO BASKILAR SONRASI YENİ HEDEF NERESİ?

Ocak ayındaki 121 dolar zirvesinin ardından, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve Fed'in şahin politikalarıyla dolar endeksi yükselmiş, gümüş fiyatları 2026 ortasında 65-87 dolar aralığına, ardından son düzeltmeyle 59,22 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Ancak analistler bu düşüşün kalıcı olmadığını, aksine teknik bir düzeltme olduğunu savunuyor.

Önde gelen kurumsal emtia analistleri, fiziki gümüşe olan endüstriyel bağımlılığın yapısal arz açığıyla birleştiğinde borsalardaki teslimat sorunlarını daha da derinleştireceğini öngörüyor.

Uzmanlar, bu sıkışıklığın tetikleyeceği ikinci bir dalgayla spot gümüşün orta vadede 180 ila 300 dolar aralığına ve hatta üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

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