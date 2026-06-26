Küresel piyasalarda gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle haftanın son işlem gününde 57 doların altına geriledi.

Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli duruşunu sürdürmesi ve yıl içinde yeniden faiz artırabileceği beklentileri, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırırken gümüş fiyatları haftalık bazda yaklaşık yüzde 13 değer kaybına yöneldi.

PCE VERİSİ KISA SÜRELİ DESTEK SAĞLADI

ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisinin piyasa beklentilerine büyük ölçüde paralel gelmesi, gümüş fiyatlarında kısa süreli toparlanmayı beraberinde getirdi.

Verinin ardından yakın vadede Fed'in faiz artıracağına ilişkin endişeler bir miktar azalırken, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde sınırlı geri çekilme görüldü.

FAİZ BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Buna karşın piyasalar, Fed'in geçen haftaki şahin açıklamalarının ardından aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 80, eylül ayında ise yaklaşık yüzde 63 olarak fiyatlamaya devam ediyor.

Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan ilgiyi azaltırken gümüş fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DE ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere gerilemesi ve ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi, enflasyon endişelerini hafifletti.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını azaltabileceği beklentisi ve Fed'in sıkı para politikası görünümü, güvenli liman niteliğindeki değerli metallere yönelik talebin zayıflamasına neden oldu.