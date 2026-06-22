Gümüş fiyatları, endüstriyel metaller piyasasında toparlanma eğiliminin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti. Gümüş, 22 Haziran Pazartesi günü işlemlerinde yüzde 2,24 değer kazanarak ons başına 65,56-66,33 dolar aralığında işlem gördü.

Analistler, fiziki talebin güçlenmesi, arz açığının sürmesi ve sanayi kaynaklı talebin yüksek seyretmesinin gümüş fiyatları üzerinde destekleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.

FİZİKİ ALIMLAR DEVREYE GİRDİ! FİYATI DÜŞÜNCE KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Piyasalarda Fed toplantısının ardından yaşanan fiyat düşüşünün, büyük güneş paneli üreticileri ve endüstriyel emtia alıcıları tarafından fırsat olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bu fiziki alımların, vadeli piyasalardaki satış baskısının etkisini sınırladığı ve fiyatların toparlanmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA GİRİYOR

Silver Institute verilerine göre gümüş piyasasında arz açığının bu yıl yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, arz açığının üst üste altıncı yıla taşınmasının fiyatlar açısından önemli bir yapısal destek oluşturduğunu değerlendiriyor.

Ayrıca dünya gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin kurşun, çinko ve bakır gibi diğer metallerin üretildiği madenlerden elde edilmesi, arzın kısa vadede hızlı şekilde artırılmasını zorlaştırıyor.

YAPAY ZEKA VE GÜNEŞ ENERJİSİ TALEBİ BÜYÜYOR

Sunucu ve veri merkezi altyapıları, telekomünikasyon sistemleri, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi panelleri gibi alanlarda artan kullanım, fiziki gümüş talebini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla veri merkezlerinde kullanılan elektronik ekipmanlara yönelik talep, gümüş tüketimini artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

FED BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında tutması ve sonbahar dönemine ilişkin faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, değerli metaller üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Yüksek faiz ortamı dolar ve reel tahvil getirilerini desteklerken, bu durum gümüşte spekülatif alımların sınırlı kalmasına neden oluyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Teknik görünümde gümüşün 63,31 dolar seviyesindeki ana destek bölgesinden güçlü tepki verdiği belirtiliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 67,01 dolar ve 69,75 dolar seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak öne çıkarken, 65,82 dolar üzerindeki kalıcılığın yeni yükseliş denemelerini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 63,31 dolar desteğinin kırılması halinde 61,50 dolar seviyesine doğru geri çekilme riski bulunuyor.

İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Analistlere göre arz açığı, güçlü sanayi talebi ve teknik görünüm gümüşte yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğine işaret ediyor.

Buna karşın Fed'in şahin duruşunun sürmesi halinde kısa vadeli oynaklığın yüksek kalabileceği ve fiyat hareketlerinde dalgalanmanın devam edebileceği belirtiliyor.

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(DÜNYA GAZETESİ)