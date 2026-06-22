JPMorgan, bakır piyasasına ilişkin iyimser beklentisini sürdürdü. Banka, küresel maden arzındaki sıkışıklık ve güçlü talebin etkisiyle bakır fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde ton başına 15 bin dolara yükselebileceği görüşünü korudu. Bu seviye, mevcut 13.702 dolar fiyatına göre yaklaşık %9,5'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

VERİ MERKEZLERİ VE YAPAY ZEKA TALEBİ ARTIRIYOR

JPMorgan, veri merkezlerine yönelik yatırımların bakır tüketimini destekleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezi yatırımlarında yaşanan artışın, bakıra olan talebi güçlendirdiği kaydedildi.

Bankaya göre dijital altyapı yatırımları, önümüzdeki yıllarda bakır talebinin büyümesinde önemli rol oynayacak.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ BAKIRIN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR

Analizde enerji dönüşümü ve elektrifikasyon yatırımlarının da bakır piyasasını destekleyen ana faktörler arasında yer aldığı belirtildi. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji projeleri ve enerji iletim altyapısına yönelik yatırımların bakır tüketimini artırmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu nedenle bakırın, küresel enerji dönüşümünün en kritik emtialarından biri olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

BAKIRIN GÜNCEL FİYATI NE KADAR?

Güncel küresel bakır ton fiyatı TSİ 12.14 itibarıyla 13.702 dolar seviyesinde seyrediyor. Uluslararası borsalarda ve yurt içi piyasalarda bakırın ons/libre fiyatı ise 6,33 dolar civarında işlem görmektedir.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Saat 12.14 itibarıyla;

Gümüşün ons fiyatı 66,34 dolar seviyesinde seyrederken, paladyum 1.282,15 dolar bandında işlem görüyor.

Platinyumun ise 1.686 dolarda olduğu gözlemleniyor.

GÖZLER 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA

JPMorgan, 2026 yılının ikinci yarısında bakır piyasasının yönünü yalnızca arz ve talep dinamiklerinin belirlemeyeceğini belirtti. Banka, hükümet politikaları, ticaret düzenlemeleri ve küresel ekonomik gelişmelerin de fiyatlar üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Analizde, politika kaynaklı gelişmelerin piyasa görünümünü şekillendirebilecek önemli unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.