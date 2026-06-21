Altının gölgesinde kalan gümüş, son dönemde yeniden yatırımcıların radarına girdi. Halen 64,88 dolar seviyelerinde işlem gören ons gümüş için yapılan uzun vadeli tahminler dikkat çekiyor.

BlackRock ve JP Morgan analistleri gümüşün güçlü görünümünü koruduğunu belirtirken, bazı projeksiyonlar 2030 yılına kadar ons fiyatının 100 ila 150 dolar aralığına yükselebileceğine işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gümüşte mevcut seviyelere göre yüzde 54 ila yüzde 131 arasında yükseliş potansiyeli oluşabilir.

GÜMÜŞ SON BİR YILDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS SERGİLEDİ

2025 yılı başında 30 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı, 2026 yılı başında 79 dolara kadar yükselerek 2 katın üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırdı.

Enflasyon, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelmesinde etkili olurken, faiz indirimi beklentileri de gümüş fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüşün ons fiyatı 21 Haziran 2026 TSİ 14.09 itibarıyla 64,88 dolar seviyesinde seyrediyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra sanayi için de kritik öneme sahip emtialar arasında bulunuyor.

Özellikle güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep, gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen temel faktörler arasında gösteriliyor.

BLACKROCK VE JP MORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

BlackRock ve JP Morgan analistleri, gümüşün uzun vadeli görünümünün güçlü olduğunu değerlendiriyor.

Tahminlere göre gümüş fiyatları 2026 sonuna kadar 80 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Bazı projeksiyonlarda ise 2030 yılına kadar ons fiyatının 100 dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Piyasadaki bazı beklentiler ise daha da iddialı. Buna göre gümüşün ons fiyatının 2030'a kadar 100 ila 150 dolar aralığına yükselebileceği öngörülüyor.

YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ KADAR RİSK DE TAŞIYOR

Analistler, gümüş piyasasının yüksek oynaklığına da dikkat çekiyor.

2026 yılı başında 113 doların üzerine çıkan gümüşün ons fiyatı, yalnızca birkaç hafta içerisinde 77 dolar seviyelerine gerileyerek yüzde 30'dan fazla değer kaybetmişti.

Uzmanlar bu nedenle gümüş yatırımlarında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli bakış açısının benimsenmesini öneriyor. Ayrıca gümüşün toplam yatırım portföyü içerisinde yaklaşık yüzde 15 seviyesinde sınırlı bir ağırlığa sahip olması gerektiği belirtiliyor.

GÜMÜŞE NASIL YATIRIM YAPILABİLİR?

Gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcılar;

Fiziki gümüş (külçe veya madeni para),

Gümüş madenciliği şirketlerinin hisseleri,

Gümüşe dayalı borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla bu emtiaya yatırım yapabiliyor.

Piyasalardaki genel beklenti ise güçlü endüstriyel talebin devam etmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yükseliş eğilimini koruyabileceği yönünde.

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(DÜNYA GAZETESİ)