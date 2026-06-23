Küresel gümüş piyasasında arz sıkışıklığı ve artan sanayi talebi fiyatları desteklemeye devam ederken, uzmanlar gümüşün geleceğine ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Şanghay'da büyüyen fiziksel arz sıkışıklığı, Batı'dan Doğu'ya doğru devam eden metal akışını hızlandırırken, bazı analistler ons fiyatında 120 dolar seviyesinin görülebileceğini savunuyor. Diğer yandan, sıkı para politikalarının etkisiyle sert düzeltme riskine dikkat çekenler de bulunuyor.

Son dönemde Şanghay piyasasında oluşan yüksek primler, fiziksel gümüşe yönelik talebin küresel arzın üzerine çıktığına işaret ediyor. Uzmanlar, Çin'deki güçlü talebin küresel fiyatlamalar üzerinde belirleyici hale geldiğini ifade ediyor.

ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR

Sektör verilerine göre fiziksel gümüş piyasası son altı yıldır arz açığı veriyor. 2026 yılında küresel arz açığının 46,3 milyon ons daha artması bekleniyor. Gümüş üretiminin büyük kısmının bakır, kurşun ve çinko madenciliğinin yan ürünü olması nedeniyle, fiyat artışlarına rağmen arzın kısa vadede hızlı şekilde artırılamadığı belirtiliyor.

SANAYİ TALEBİ DESTEK OLUYOR

Yapay zeka altyapıları, veri merkezleri, 5G teknolojileri, elektrikli araçlar ve ileri elektronik sistemlerde kullanılan gümüşe yönelik talep artışı, metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Boğa senaryosunu savunan analistler, fiziksel arz açığı ve güçlü sanayi talebi nedeniyle gümüşün ons fiyatının ilerleyen dönemde 120 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Daha temkinli yaklaşan uzmanlar ise ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu görüşe göre, gümüşte sert düzeltmeler yaşanması halinde 60 dolar seviyesinin altı yeniden gündeme gelebilir.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE TALEP YAVAŞLIYOR

Yüksek fiyatların etkisiyle bazı güneş enerjisi üreticilerinin gümüş kullanımını azaltmaya başladığı belirtiliyor. Talepte yaşanabilecek yavaşlamanın, fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek risk faktörlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Teknik analizlerde yatırımcıların yakından izlediği en önemli seviyelerden biri ise 60 dolar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.