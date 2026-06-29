Altın piyasasında satış baskısı yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Jeopolitik riskler, güçlenen ABD doları ve Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler ons altın üzerinde baskı oluştururken, fiziki altın piyasasında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları son ayların en düşük seviyelerinden toparlanmaya çalışırken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli hareket ediyor.

DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD doları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimlerinde acele etmeyeceği beklentisiyle güçlü seyrini koruyor. Getiri sağlamayan altın ise yükselen faiz beklentilerinin etkisiyle yatırımcıların gözünden düşmeye devam ediyor.

Piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar en az iki faiz artırımı yapabileceğini fiyatlarken, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Teknik göstergeler altındaki zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor. XAU/USD paritesi yaklaşık 4.068 dolar seviyesinde işlem görürken fiyatlar 21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor.

14 günlük göreceli güç endeksi (RSI) yaklaşık 36 seviyesinde bulunurken, analistler bunun düşüş eğiliminin devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca haftalık kapanışta oluşan "ölüm kesişimi" teknik açıdan satış baskısını destekleyen önemli sinyaller arasında gösteriliyor.

HİNDİSTAN'DA ESKİ ALTIN SATIŞLARI REKOR KIRDI

Fiyatlardaki sert geri çekilme, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan'da yatırımcı davranışını değiştirdi.

Hindistan Külçe ve Kuyumcular Birliği verilerine göre, hanehalkı 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam 50 ton eski altın takısını piyasaya sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışa işaret etti.

Birliğin Ulusal Sekreteri Surendra Mehta, tüketicilerin yüksek fiyat dönemini değerlendirmek istediğini, son dönemde yaşanan düzeltme beklentisinin ise birçok yatırımcıyı fiziki altın satışına yönlendirdiğini söyledi.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ile Fed'den gelecek mesajların altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Güçlü gelecek verilerin dolar ve tahvil faizlerini desteklemesi halinde altın üzerindeki satış baskısının devam edebileceği değerlendiriliyor.

(DÜNYA GAZETESİ)