HSBC Holdings Plc adına Dilip B. Gupta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) paylarına ilişkin bildirimde bulunuldu.

Açıklamaya göre 24 Haziran 2026 tarihinde Hektaş paylarında gerçekleştirilen 443.400.000 adet pay işlemi sonrasında HSBC'nin şirketteki pay oranı %5 sınırını aştı.

PAY ORANI %5,287'YE YÜKSELDİ

KAP açıklamasında, işlem öncesinde HSBC'nin Hektaş sermayesindeki pay oranının %0,027 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen 443,4 milyon adet nominal pay işlemi sonrasında ise pay oranı %5,287 seviyesine yükseldi.

HSBC'DEN HEDGİNG AÇIKLAMASI

HSBC açıklamasında, söz konusu payların riskten korunma (hedging) işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla HSBC Holdings Plc tarafından elde tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca temel aracılık faaliyetleri kapsamında ilgili swap pozisyonlarının finansmanına destek sağlandığı belirtilirken, bu nedenle HSBC Holdings Plc'nin söz konusu paylar nedeniyle Hektaş üzerinde herhangi bir iktisadi maruziyetinin bulunmadığı vurgulandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.