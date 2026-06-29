Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri arasında KDV hariç 14.550.000 euro bedelli "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalandı.

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ANAHTAR TESLİM PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

KAP açıklamasında, sözleşme kapsamında projenin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin anahtar teslim olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Projede ayrıca Smart Güneş tarafından, yerli fotovoltaik güneş hücreleri kullanılarak üretilen yerli fotovoltaik güneş panellerinin kullanılması planlanıyor.