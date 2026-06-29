Halka arz endeksine dahil hisseler arasında yön arayışı sürerken, toplam 20 hisse senedi haftayı pozitif kapatarak genel piyasadan olumlu ayrışmayı başardı.

Endekse yüksek ağırlıklarıyla yön veren dev şirketler arasında en yüksek katkıyı sağlayan şirketlerin başında, yüzde 27 payı bulunan DSTKF yer aldı.

Haftayı 3465 TL kapanışıyla tamamlayan DSTKF, haftalık yüzde 8,28 ve aylık yüzde 64,61 yükseliş kaydetti.

Hisse, bu yıl genelinde ulaştığı yüzde 524,32'lik devasa kazançla dönemin en dikkat çeken yıldızı oldu.

Benzer şekilde endekse yüksek katkı sunan bir diğer lokomotif GUNDG, haftayı 1500 TL seviyesinde kapattı.

Haftalık yüzde 12,78 ve aylık yüzde 40,58 değer kazanan GUNDG, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 494,65 getiri sağlayarak dönemler arası en istikrarlı yükselen hisselerin başında yer aldı.

Endekse pozitif katkı sağlayan diğer ağırlıklı hisseler ise sırasıyla yüzde 6 ile OZATD, yüzde 5 ile ALKLC ve yüzde 4,6 oranındaki payıyla GULERMK oldu.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİNDE BALSU ZİRVEDE

Haftalık bazda en dinamik yükseliş performansları, kısa vadeli prim arayan yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Haftanın en çok yükselen halka arz hisselerinin ilk sırasında, haftalık yüzde 32,41 ve aylık yüzde 39,25 artışla 18,59 TL'den kapanış yapan BALSU yer aldı.

BALSU bu yükselişle yıl genelindeki kazancını yüzde 7,52 seviyesine taşıdı.

Bir diğer dikkat çeken hisse TCKRC, haftalık bazda yüzde 15,37 prim yaparak 162,10 TL'ye yükselmesine rağmen aylık bazda yüzde 0,06 ile yatay bir seyir izledi ancak yıl genelinde yüzde 177,57 getiri oranına ulaşmayı başardı.

Listede öne çıkan diğer isimlerden VSNMD haftayı yüzde 9,25 yükselişle 99,20 TL'den kapatırken, aylık bazda yüzde 22,62 ve yıllık bazda yüzde 10,84 prim yaptı.

Kısa vadeli hareketlerde dikkat çeken EFOR ise haftayı 17 TL'den kapatarak haftalık yüzde 7,94 ve aylık yüzde 50,04 yükseliş kaydetti.

Ancak EFOR, bu güçlü toparlanma sinyaline rağmen yıl genelindeki yüzde 29,75 oranındaki negatif görünümünü henüz tamamen silemedi.

Aynı hafta AKHAN yüzde 5,13 yükselişle 34,82 TL'ye, DCTTR yüzde 6,88 artışla 12,43 TL'ye, ECOGR yüzde 7,36 primle 42,33 TL'ye ve ARFYE yüzde 7,70 yükselerek 30,50 TL seviyesine ulaştı.

KISA VADEDE KAYIP, UZUN VADEDE GÜÇLÜ KAZANÇ

Geçtiğimiz hafta en çok değer kaybeden halka arz hisseleri incelendiğinde ise sert geri çekilmeler ile uzun vadeli getiriler arasında çarpıcı tezatlar öne çıktı. Haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 31,24 düşüşle 72,95 TL'ye gerileyen EMPAE oldu.

Buna karşın, hissenin aylık bazda sadece yüzde 1,40 gerilediği ve bu yıl genelinde yüzde 232 gibi çok güçlü bir kazanç oranını koruduğu görüldü.

Benzer bir durum haftalık yüzde 7,79 kayıpla 35,96 TL'ye gerileyen ZGYO için de geçerli oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi aylık bazda yüzde 0,55 geri çekilse de bu yıl genelinde yüzde 268 oranında yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Haftayı yüzde 15,56 düşüşle 33,54 TL'den kapatan BESTE ise aylık yüzde 4,23 yükseliş ve bu yıl genelinde yüzde 128 kazanç ile uzun vadedeki gücünü koruyan bir diğer hisse oldu.

Düşüş trendindeki diğer hisselerden GENKM haftalık yüzde 18,57 kayıpla 14,08 TL'ye, FRMPL yüzde 13,64 düşüşle 36,22 TL'ye, ZERGY yüzde 9,52 kayıpla 12,26 TL'ye geriledi.

Haftayı düşüşle kapatan diğer hisseler BULGS (yüzde -7,83, 40,96 TL), BINBN (yüzde -6,64, 170 TL), LXGYO (yüzde -6,42, 15,60 TL) ve ATATR (yüzde -6,42, 15,73 TL) olarak kayıtlara geçti.

Analistler, bu düşüşlerin önemli bir kısmının yıllık bazda yüksek prim yapan hisselerdeki kâr satışları ve düzeltme hareketlerinden kaynaklandığının altını çiziyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 328 9.311.910.561,50 % -0.83 15:35 ASELS 356.25 7.033.264.936,50 % -1.45 15:35 AKBNK 76.55 4.736.002.748,20 % -0.91 15:35 EREGL 41.86 4.012.356.655,68 % -0.62 15:35 YKBNK 40 3.482.545.097,24 % -1.62 15:35 Tüm Hisseler

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