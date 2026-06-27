İlaç, gıda, tekstil, turizm ve seramik sektörlerinden şirketlerin halka arzlarında hisse fiyatları ve olası pay dağıtım miktarları da netleşti.

İşte haftaya talep toplamaya başlayacak şirketler ve olası pay dağıtımları...

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. (ORZAX)

Talep toplama: 29-30 Haziran, 1 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 69,00 TL

Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcı grubu

Olası pay dağıtımı

150 bin katılım: 199 lot

250 bin katılım: 120 lot

350 bin katılım: 86 lot

500 bin katılım: 61 lot

700 bin katılım: 43 lot

1,1 milyon katılım: 27 lot

1,6 milyon katılım: 19 lot

2,2 milyon katılım: 14 lot

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE)

Talep toplama: 30 Haziran - 1 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 15,00 TL

Dağıtım yöntemi: Tamamen eşit dağıtım

Olası pay dağıtımı

150 bin katılım: 750 lot

250 bin katılım: 400 lot

350 bin katılım: 285 lot

500 bin katılım: 200 lot

700 bin katılım: 143 lot

1,1 milyon katılım: 90 lot

1,6 milyon katılım: 63 lot

2,2 milyon katılım: 45 lot

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA)

Talep toplama: 1-2 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 9,20 TL

Dağıtım yöntemi: Tamamen eşit dağıtım

Olası pay dağıtımı

150 bin katılım: 583 lot

250 bin katılım: 350 lot

350 bin katılım: 250 lot

500 bin katılım: 175 lot

700 bin katılım: 125 lot

1,1 milyon katılım: 80 lot

1,6 milyon katılım: 55 lot

2,2 milyon katılım: 40 lot

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) (EKIM)

Talep toplama: 1-2-3 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 30,26 TL

Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcı grubu

Olası pay dağıtımı

150 bin katılım: 756 lot

250 bin katılım: 454 lot

350 bin katılım: 324 lot

500 bin katılım: 227 lot

700 bin katılım: 162 lot

1,1 milyon katılım: 104 lot

1,6 milyon katılım: 71 lot

2,2 milyon katılım: 52 lot

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA)

Talep toplama: 1-2-3 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 20,90 TL

Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcı grubu

Olası pay dağıtımı

150 bin katılım: 268 lot

250 bin katılım: 160 lot

350 bin katılım: 114 lot

500 bin katılım: 80 lot

700 bin katılım: 57 lot

1,1 milyon katılım: 36 lot

1,6 milyon katılım: 25 lot

2,2 milyon katılım: 18 lot

Haftaya başlayacak halka arz maratonunda yatırımcılar, talep toplama tarihlerine göre başvurularını gerçekleştirebilecek. Olası lot dağıtımları ise katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Kaynak: Halkaarz Takvimi

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