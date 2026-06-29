Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan geçici tedbirlerin sona ermesinin ardından iki önemli düzenlemeyi duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 2 Mart 2026 tarihinden itibaren uygulanan açığa satış yasağı sona erdi. Böylece söz konusu tedbir bugünden itibaren kaldırılmış oldu.

EMİR/İŞLEM ORANI BUGÜNDEN İTİBAREN 5:1 OLARAK UYGULANACAK

SPK tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren 5:1 olarak uygulanmasına karar verildi.

EMİR/İŞLEM ORANI NEDİR?

Emir/işlem oranı, bir yatırımcının borsada gerçekleştirdiği işlemlere kıyasla sisteme iletebileceği emir sayısını ifade eder. Bu uygulama, özellikle çok sayıda emir gönderip iptal eden algoritmik işlemleri ve gereksiz emir trafiğini sınırlandırmayı amaçlar.

5:1 NE ANLAMA GELİYOR?

5:1 emir/işlem oranı, yatırımcıların gerçekleştirdikleri her 1 işlem için en fazla 5 emir gönderebileceği anlamına geliyor. Bu 5 emrin içinde yeni emirler, emir değişiklikleri ve emir iptalleri de yer alıyor.

Örneğin;

1 işlem gerçekleştiren yatırımcı en fazla 5 emir gönderebilir.

10 işlem yapan yatırımcı için bu sayı 50 emir olur.

Belirlenen oranın aşılması halinde ise Borsa İstanbul tarafından ilgili piyasa kuralları çerçevesinde ek ücret veya yaptırımlar uygulanabiliyor.

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