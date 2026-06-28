2026 Sosyal Güvenlik Mütevelli Heyeti Raporu’na göre sistem tam 29,3 trilyon dolarlık devasa bir uzun vadeli finansman açığıyla karşı karşıya.

Eğer gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte emekli maaşlarında yüzde 25’i aşan kesintiler yapılması kaçınılmaz hale gelebilir.

SİSTEM 75 YILLIK DENGEYİ ARIYOR

Önümüzdeki 75 yıl boyunca yapılması gereken emeklilik ödemeleri ile sisteme girecek gelirler arasındaki makas giderek açılıyor.

Raporda, sistemin mali dengesini yeniden kurabilmek adına ortaya atılan senaryolar ise oldukça radikal.

Sistemi yeniden sürdürülebilir kılmak için masadaki alternatifler şunlar:

• Maaş Kesintisi: Gelecekteki emekli maaşlarından yüzde 25,2 oranında kalıcı bir kesinti yapılması sistemi tek başına kurtarabiliyor.

• Vergi Artışı: Mevcut durumda yüzde 12,4 olan bordro vergisinin yüzde 16,65’e yükseltilmesi.

• Kademeli Kesinti: Yeni emekli olacak kişilere daha yüksek oranlı kesintiler uygulanması.

Uzmanlar, gerçek hayatta bu çözümlerden sadece birinin değil, büyük olasılıkla vergi artışı ve kesintilerin harmanlandığı karma bir modelin uygulanacağını öngörüyor.

GECİKMENİN BEDELİ 570 DOLAR!

Mütevelli Heyeti, Kongre’nin yasal düzenlemeleri ertelemesi durumunda faturanın her geçen yıl daha da ağırlaşacağı konusunda uyardı.

Emeklilik fonlarının tamamen tükenmesinin beklendiği 2034 yılına kadar hiçbir adım atılmazsa, yapılması gerekecek zorunlu kesinti oranı yüzde 28,5’e fırlayacak.

2026 YAŞAM MALİYETİ ARTIŞI YÜZDE 2,8

Raporda olumsuz senaryoların yanında, mevcut yaşam maliyeti düzenlemelerinde radikal bir değişikliğe gidilmedi.

Bu doğrultuda 2026 yılı için yaşam maliyeti artış oranı (enflasyon farkı) yüzde 2,8 olarak belirlendi. Ancak bu artışın, uzun vadeli finansman krizinin gölgesinde kalacağı aşikâr.

UZMANLAR UYARIYOR: "KENDİ ÖNLEMİNİZİ ALIN"

Finansal danışmanlar, devletin sosyal güvenlik sistemine olan güvenin sarsıldığı bu dönemde bireylerin "B planı" yapması gerektiğini belirtiyor.

En sağlıklı yaklaşımın; kişisel tasarrufları bugünden güçlendirmek, bireysel emeklilik gibi alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve uzun vadeli harcama planlarını bu kesinti senaryolarını dikkate alarak yeniden gözden geçirmek olduğu vurgulanıyor.