Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 54 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, lider bir orijinal ürün üreticisi (OEM) otomotiv şirketiyle önemli bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre Daiichi Elektronik, söz konusu OEM otomotiv şirketi ile araç bileşenlerinin geliştirilmesi, doğrulanması (validasyon) ve seri üretimi konusunda anlaşmaya vardı ve ilgili projeye yönelik nominasyon aldı.

ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasında, yeni iş ilişkisinin ve alınan nominasyonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 5 yıllık dönem için 100 milyon ABD doları seviyesinde olduğu belirtildi.

Şirket, proje kapsamında gerekli tüm mühendislik kaynaklarının Daiichi Elektronik tarafından bu projeye tahsis edileceğini bildirdi.

CİRO VE KÂRLILIĞA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Karel açıklamasında, söz konusu projenin bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik'in otomotiv elektroniği sektöründeki küresel konumunu güçlendireceği ifade edildi.

Ayrıca yeni iş hacminin, Karel'in konsolide ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

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