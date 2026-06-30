30 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle duyurulan işlemin detayları netleşti.

Açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, 29 Haziran 2026 tarihinde MİA Teknoloji A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,52 TL fiyattan 4.791.029 lot hissenin satışını gerçekleştirdi.

Stratejik olarak nitelendirilen bu satışın doğrudan kurumsal bir yatırımcıya yapıldığı belirtildi.

YENİ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Gerçekleşen bu büyük hacimli işlemin ardından Beltekin’in şirket üzerindeki pay ve oy oranları yeniden şekillendi. 29.06.2026 tarihi itibarıyla Ali Gökhan Beltekin’in;

• MİA Teknoloji sermayesindeki payı: Yüzde 11,23

• Şirketteki toplam oy hakkı oranı: Yüzde 24,60 olarak güncellendi.

Blok hisse satışlarının kurumsal yatırımcılara yapılması, genellikle piyasada derinlik ve kurumsallaşma adına pozitif bir adım olarak yorumlanmaktadır. İşlemin ardından MIATK hisselerinin piyasadaki seyri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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