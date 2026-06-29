Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözü kulağı yeniden halka arz pazarına çevrildi.

Talep toplama sürecini tamamlayan Beta Enerji'nin (BETAE) ilk işlem günü heyecanla beklenirken; piyasaya adım atmaya hazırlanan 5 yeni şirket bu hafta sırayla talep toplayacak.

Bu hafta talep toplayacak şirketlerin borsa kodları, fiyatları, dağıtım modelleri ve başvuru detayları kronolojik sıraya göre şu şekilde şekilleniyor:

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA (ORZAX)

29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde talep topluyor. Hisseler 69,00 TL sabit fiyatla, "bireysel yatırımcıya eşit dağıtım" yöntemiyle (yüzde 57 pay - 29.925.000 lot) satılacak.

Katılım endeksine uygun olmayan şirketin halka arzında T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve TEB üzerinden başvuru yapılamayacak.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar TL olan şirkete, maksimum 100 lot (6.900 TL) girilmesi öneriliyor. Talep toplama saatleri 09.00 - 17.00 arası olarak belirlendi.

SOHO GİYİM VE ENERJİ (SOHOE)

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. 15,00 TL fiyatla çıkacak şirket, "tamamen eşit dağıtım" modeliyle 100 milyon lot ihraç edecek.

Katılım endeksine uygun olan arzda T1-T2 bakiyeleri kullanılabilecek ve tüm bankalardan katılım sağlanabilecek.

Yaklaşık 1,5 milyar TL büyüklüğe sahip halka arz için maksimum 200 lot (3.000 TL) başvuru yapılması öngörülüyor. Talep toplama saatleri 10.30 - 13.00 olarak belirlendi.

GOLDA GIDA SANAYİ (GOLDA)

1-2 Temmuz tarihlerinde yatırımcı kabul edecek. 9,20 TL fiyatla haftanın en ekonomik arzı olan GOLDA, 87.499.998 lotu "tamamen eşit dağıtım" yöntemiyle paylaştıracak.

Katılım endeksine uygun olan şirkette T1-T2 bakiyeleri kullanılabilecek ve katılamayan banka bulunmuyor.

Yaklaşık 805 milyon TL ile haftanın en küçük bütçeli arzı olan şirkete, en fazla 200 lot (1.840 TL) talep girilmesi tavsiye ediliyor. Talep toplama saatleri 10.30 - 13.00 arası.

İSVEA SERAMİK VE BANYO (İSVEA)

1-2-3 Temmuz tarihlerinde üç gün boyunca talep toplayacak. 20,90 TL fiyata sahip şirkette, toplam 67 milyon lotun yüzde 60'lık kısmı (40.200.000 lot) "bireye eşit dağıtım" modeliyle sunulacak.

Katılım endeksine uygun olmayan halka arzda T1-T2 bakiyeleri geçersiz olacak; Midas ve TEB üzerinden katılım sağlanamayacak.

1,4 milyar TL büyüklüğündeki bu arza en fazla 70 lot (1.463 TL) başvurulması bekleniyor. Talep toplama saatleri 09.00 - 17.00 arasında.

EKİM TURİZM VE TİCARET (EKİM)

1-2-3 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, yaklaşık 4,9 milyar TL ile haftanın en büyük halka arzı unvanını taşıyor.

30,26 TL fiyat belirlenen şirkette, 162 milyon lotun yüzde 70'i (113.400.000 lot) "bireysel eşit dağıtım" yöntemiyle aktarılacak.

Katılım endeksine uygun olmayan EKİM halka arzında T1-T2 hakları kullanılamayacak; Garanti ve Midas kullanıcıları başvuru yapamayacak.

Bu dev arz için girilmesi planlanan maksimum tutar 200 lot (6.052 TL) olarak öne çıkıyor. Talep toplama saatleri 09.00 - 17.00 arası.

BAKİYE KULLANIM DURUMLARI VE SAAT FARKLILIKLARINA DİKKAT

Borsa uzmanları, katılımcı sayısının 500 bin ile 1 milyon kişi arasında değişmesi durumunda, şirketlerin büyüklüğüne göre kişi başına düşecek lot miktarlarının 30 lot ile 226 lot arasında farklılık gösterebileceğini hatırlatıyor.

Yatırımcıların başvuru yaparken özellikle T1-T2 bakiyelerinin kullanım durumlarına ve saat farklılıklarına dikkat etmesi gerekiyor.

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