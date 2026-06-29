Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji sektörünün yeni oyuncusu hafta ortasında yatırımcılarıyla buluşacak.

23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde borsa dışında talep toplayarak halka arz sürecini yürüten Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), BIST Kotasyon Yönergesi kapsamında kota alındı.

Şirketin sermayesini temsil eden 405 milyon TL nominal değerli payların içinden halka arz edilen 60 milyon 750 bin TL nominal değerli kısım, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.

BAZ FİYAT 40 TL OLARAK BELİRLENDİ

Beta Enerji payları, Borsa İstanbul'un dev şirketlerinin yer aldığı Yıldız Pazar bünyesinde kapılarını açacak. İlk işlem gününde hisse senedinin baz fiyatı 40 TL olarak uygulanacak.

Yatırımcılar ekranlarında şirketi "BETAE" koduyla görebilecek ve işlemler sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Öte yandan piyasa yapısını korumak adına, ilgili işlem sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak sınırlandırıldı.

Enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin, borsaya atacağı bu ilk adımla birlikte işlem hacminde nasıl bir grafik sergileyeceği borsa profesyonelleri tarafından yakından takip edilecek.

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