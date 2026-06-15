Borsa İstanbul’un lokomotif sektörlerinden enerji alanında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Bir yanda son bir yıldaki devasa primi ve yüksek işlem hacmiyle rüştünü ispatlamış olan Astor Enerji (ASTOR), diğer yanda ise Haziran 2026 itibarıyla talep toplamaya hazırlanan ve sektöre taze kan getirecek olan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) bulunuyor.

İşte enerji dünyasının iki önemli aktörü Astor Enerji (ASTOR) ve Beta Enerji’de (BETAE) öne çıkan parametreler ve piyasa karşılaştırması.

ÜRETİM GÜCÜ VE ÜRÜN GAMI: KİM, NE ÜRETİYOR?

İki şirketin faaliyet gösterdiği alanlar benzerlik taşısa da ağırlık merkezleri ve tecrübe yılları bakımından net bir şekilde ayrışıyorlar:

• Beta Enerji (Kuruluş: 1997): Şirketin ana uzmanlık alanı dağıtım transformatörleri olarak öne çıkıyor. Güç transformatörleri ikincil ürün niteliğindeyken, yüksek gerilim (YG) anahtarlama ekipmanları portföye henüz yeni eklenmiş durumda. Adana’da 120.000 m² alanda 130 milyon dolar yatırım değerine sahip yeni bir kampüs inşa eden şirkette, şu an güç trafosu ve beton köşk üretimi başlamış durumda; dağıtım trafolarının da 2026 sonunda buraya taşınması hedefleniyor. İhracat payı yüzde 47 seviyesinde.

• Astor Enerji (Kuruluş: 1983): Ankara’da 105.000 m² kapalı alanda üretim yapan şirket, dağıtım trafolarının yanı sıra çok daha yüksek katma değerli olan 800 kV güç transformatörlerine ve dev jeneratör step-up trafolarına kadar uzanan devasa bir ürün gamına sahip. Yerli üreticiler arasında net pazar lideri olan şirket, halihazırda 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ABD pazarında agresif bir büyüme hedefliyor.

FİNANSAL AYRIŞMA: 2025 YILI VE 2026 İLK ÇEYREK MOMENTUMU

Şirketlerin finansal performansları incelendiğinde, yakın geçmiş ile en güncel çeyrek arasında yön farkı olduğu görülüyor:

• 2025 Yılı Kârlılığı: 2024 yılındaki zayıf net kârın (42,7 milyon TL) ardından Beta Enerji, 2025 yılında operasyonel tarafta güçlü bir toparlanma sergiledi ve yıl sonu finansallarında net kâr marjını Astor Enerji seviyelerine yaklaştırdı. Ölçek olarak Astor, Beta'dan yaklaşık 7-8 kat büyük olsa da marj profilindeki bu benzerlik takdir topladı.

• 2026 İlk Çeyrek Yol Ayrımı: Asıl ayrışma ise 2026'nın ilk çeyreğinde başladı. Aynı çeyrekte Astor Enerji hasılatını ve kârını çift haneli büyüterek büyüme momentumunu korurken; Beta Enerji'nin hem hasılat hem de kâr tarafında daralma yaşaması dikkat çekti.

GÖRÜNÜRLÜK VE BİLANÇO KALİTESİNDE ASTOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Yatırımcıların risk primini belirleyen en kritik iki unsur olan sipariş defteri ve borçluluk yapısında iki şirket tamamen farklı kutuplarda yer alıyor:

1. Sipariş Defteri ve Gelir Görünürlüğü



• Astor Enerji: 31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 960 milyon dolar bekleyen siparişe sahip. Bu siparişlerin yüzde 76'sı yüksek katma değerli güç trafolarından oluşurken, yüzde 72'si döviz cinsinden. Şirketin sipariş karşılama oranı yüzde 115'e ulaşmış durumda; yani yıllık hasılatından daha fazla işi şimdiden garanti altında.

• Beta Enerji: Şirketin 2026 yılı backlog büyüklüğü yaklaşık 53 milyon dolar seviyesinde. Bu tutar, şirketin 2025 yılı toplam hasılatının yarısından daha azına denk geliyor ve gelir görünürlüğünün derinliği açısından Astor'un oldukça gerisinde kalıyor.

2. Net Nakit vs. Net Borçluluk



• Astor Enerji: Yaklaşık 10,9 milyar TL net nakit pozisyonuyla son derece güçlü ve korunaklı bir bilançoya sahip.

• Beta Enerji: Yaklaşık 293 milyon TL nakit varlığına karşılık 4,8 milyar TL finansal borcu bulunan şirket, yaklaşık 4,51 milyar TL net finansal borç ile "net borçlu" konumda bulunuyor.

ASTOR: TAHTANIN YERLEŞİK GÜCÜ VE BÜYÜME PERFORMANSI

Halka arz sürecindeki Beta Enerji’nin karşısında, Borsa İstanbul’un yüksek hacimli devlerinden biri olan Astor Enerji A.Ş. yer alıyor. Saat 15:30 verilerinde ASTOR'un borsa performansındaki olgunluk ve yatırımcı iştahı net bir şekilde gözler önüne seriliyor:

• Fiyat Seviyesi ve Güncel Değişim: ASTOR payları günü yüzde 9,98 oranında güçlü bir primle tavan fiyattan kapatmaya hazırlanırken 292,00 TL seviyesine ulaşmış durumda. Önceki kapanışı 265,5 TL olan hissede net 26,5 TL'lik bir fiyat artışı kaydedildi.

• Devasa Hacim Gücü: Hisse senedinde günlük bazda 18.511.646.748 TL değerinde devasa bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren pay miktarı 66.005.179 lot olarak yansıdı. Bu hacim, şirketin likidite gücünü ortaya koyuyor.

• Yıllık Getiri Performansı: Son dönemdeki kısa vadeli dalgalanmalarda (haftalık yüzde -7,89, aylık yüzde -12,84) düzeltme görse de ASTOR’un yıllık bazdaki getirisi göz kamaştırıyor. Son bir yılda yüzde 220,33 oranında primlenen hisse, yıllık bazda en düşük 115,10 TL seviyesinden en yüksek 385,75 TL seviyesine kadar geniş bir bantta hareket etti.

BETA ENERJİ HALKA ARZ YOLUNDA

Sermayesini güçlendirmeyi ve ortaklık yapısını tabana yaymayı hedefleyen Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla halka arza çıkıyor. Yatırımcılar, 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yeni halka arzın öne çıkan finansal ve operasyonel detayları şu şekilde şekilleniyor:

• Halka Arz Fiyatı ve Büyüklük: Şirket payları 40,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Planlanan tüm payların satılması durumunda toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,43 milyar TL (bazı parametrelere göre yaklaşık 2,1 milyar TL) olması öngörülüyor.

• Sermaye Artırımı ve Pay Adedi: Şirketin mevcut 350 milyon TL olan sermayesi, 55 milyon TL bedelli artırılarak 405 milyon TL’ye yükseltilecek. Toplamda 52,5 milyon lot payın satışı hedefleniyor.

• Halka Açıklık ve Dağıtım: Şirketin halka açıklık oranı yüzde 13,22 olarak planlanırken, dağıtım yöntemi olarak bireysel yatırımcılara eşit dağıtım modeli uygulanacak.

• Ortak Pay Satışı Dağılımı: Sermaye artırımının yanı sıra, Dağsuyu ailesine ait B grubu toplam 5 milyon 750 bin TL nominal değerli ortak payı da el değiştirecek. SPK bültenine göre Sabit Dağsuyu 1 milyon 955 bin TL, Yusuf Cenk Dağsuyu 1 milyon 897 bin 500 TL ve Hakkı Mert Dağsuyu 1 milyon 897 bin 500 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek.

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